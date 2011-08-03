〔台股业绩〕联电第二季净利略低于预期,对本季保守但未下修资本支出

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月3日电---全球第二大晶圆代工厂--联电(2303.TW)周三公布,第二季净利为31.9亿台币,略低于市场预期.然而尽管联电对第三季看法保守,但仍维持全年资本支出18亿美元不变.
展望第三季,联电(UMC.N)预估产能利用率将降低至71-73%;营收则估季衰退11-13%,营业利益率约1-3%.
然而,尽管联电对第三季看法保守,但仍维持全年资本支出18亿美元不变.
联电第二季净利较上季的44.8亿台币衰退28.8%,较上年同期的52.7亿则衰退39.5%;根据汤森路透I/B/E/S,市场原预估联电第二季净利35.1亿.
晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)已公布交出连续三季获利衰退的成绩单,并预测第三季旺季将少见的出现营收衰退,并随之削减全年资本支出5%.[ID:nCT0470735]
联电是在股市收盘後公布上述业绩.该股今日收低1.17%,报12.65台币;大盘加权股价指数.TWII则收低1.49%.(完)
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--记者 张雅菁;撰写 高洁如; 审校 杨淑祯/林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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