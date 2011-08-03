〔基金产业〕货币市场基金经理人乐见美债僵局有解,有信心资金将回笼

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透波士顿8月2日电---基金业高层主管周二表示,美国达成提高举债上限的协议之後,货币市场共同基金所受的压力现在总算减轻了.
"很多不确定性已清除,所以那是利多,"摩根大通(JPM.N)资产管理部门的货币市场基金投资长John Donohue说.
Donohue与其他同业均有信心最近因为不确定性而撤出的资金将会回笼.
货币市场基金对美国金融体系至为重要,因为这些基金会购买短天期美国公债和企业证券,让美国政府和财政得以顺利运转.
如果太多投资人因为害怕而赎回,基金就得卖出所持证券以筹得现金,而且也不会去购买新发行的证券.
货币基金愿意持有诸如美债等证券达多长的期间,是衡量投资人信心的重要参考.投资人信心在上月下跌,因政治人物为了联邦政府的举债上限激烈交锋.
根据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示,截至7月27日当周,投资人从货币基金赎回的金额为320亿美元,较前一周的220亿美元增加.
同时,基金也增加现金部位,缩短其所持有的债券到期日.
最新数据将在周四公布,不过初步显示美债上限解决方案似乎已经打断资金流出潮.
"投资人的忧虑肯定大大减少了,"匹兹堡Federated Investors Inc(FII.N)的资深投资经理Sue Hill说.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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