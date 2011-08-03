〔台湾债市〕RP利率持平,资金稳中偏松但利率难下调

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持稳.在月初资金陆续回笼後,整体市场平稳中稍偏宽松,不过客户对利率较为坚持,使得RP利率难有下调空间.
资金调度人士表示,盘初见投信进场丢钱,寻找非公债类承作,不过也有少部分投信自RP市场抽钱,各家资金状况不一.
对于明日市况,他们预估,可能会见到部分客户自RP市场走钱,为周五的股利发放与债券交割预作准备,不过月初资金供给充裕,料调度应不成问题.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,同于上日.
交易商统计,周五有台塑(1301.TW)现金股利,金额416.0亿台币;以及台北富邦金融债与台新金控(2887.TW)公司债将交割,金额分别为24.5亿与52亿台币.(完)
(here 查询100年8月)
--记者 李盈茜; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。