〔台湾债市〕RP利率持平,资金稳中偏松但利率难下调

路透台北8月3日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三持稳.在月初资金陆续回笼後,整体市场平稳中稍偏宽松,不过客户对利率较为坚持,使得RP利率难有下调空间.

资金调度人士表示,盘初见投信进场丢钱,寻找非公债类承作,不过也有少部分投信自RP市场抽钱,各家资金状况不一.

对于明日市况,他们预估,可能会见到部分客户自RP市场走钱,为周五的股利发放与债券交割预作准备,不过月初资金供给充裕,料调度应不成问题.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,同于上日.

交易商统计,周五有台塑(1301.TW)现金股利,金额416.0亿台币;以及台北富邦金融债与台新金控(2887.TW)公司债将交割,金额分别为24.5亿与52亿台币.(完)

(here 查询100年8月)