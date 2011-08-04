〔专栏节选〕中国经济就像失速的动车--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月4日出版的当期「老谢开讲」专栏)

七月二十三日二十时三十分，北京南站开往福州的Ｄ三Ｏ一次动车组列车，行进到甬温线永嘉—— 温州南站间，与前行的杭州开往福州南站Ｄ三一一五次动车组列车发生追尾相撞事件。不会转弯的「和谐号」动车，在温州撞出脱轨的重大灾祸，这一撞，也撞出了中国经济的大问题。

动车追撞事件六日後，国务院总理温家宝到现场视察，并接受中外传媒访问，强调对这次事件展开调查，并且「一追到底」，这背後隐藏腐败问题，也将依法处理，绝不手软。结果事件愈追究，问题愈多，甚至在「微博」上都有贴文说：「此次动车追撞事件，死亡二五九人，伤一八三人，失踪一五四人，与官方宣称的死亡四十人，有很大出入」。

从动车追撞事件到现在，全中国都热烈讨论这个事件背後衍生的後遗症。这当中，央视「二十四小时」节目主持人邱启明在节目中直言：「中国请你放慢速度的脚步，走得太快，不要把人们的灵魂落在後面。」不单说出普罗大众的心声，也说出了西方评论者心中的疑惑。另一则是《信报》的专栏作家辛思维，在二十六日《信报》专栏，以「揠苗助长」为题，为中国铁路发展打了一个比喻：「树苗被过度催长的结果是枯死。温州动车事故，象徵第一棵树苗的问题已显现。」

不论是「揠苗助长」，或是「中国放慢脚步」，这次中国动车追撞事件，很可能是中国经济最重要的转捩点。

从一九七八年改革开放以来，中国经济就像一节奔驰的高铁快车，连续在轨道上奔驰了三十年。过去的三十年，中国经济年成长平均达九．八％，今年上半年，中国国家统计局公布二Ｏ一一年上半年，中国国内生产毛额（ＧＤＰ）产值达二十兆四四五九亿人民币，年成长达九．六％。即使是年成长比去年同期下滑一．五％，但是中国仍是全世界最亮眼的成长区域。

**经济快速奔驰下的一连串问题**

中国经济快速奔驰三十年，创下多项纪录，一是中国ＧＤＰ总值超越法、英，追过德国，最後打败日本，成为世界第二大经济体。此外，中国超越德国，成为世界最大出口大国，也是世界第二大贸易大国，中国也是全世界最多外汇存底的国家。中国经济今天的规模，也比三十年前翻了四番，中国经济创造人类历史上罕见的奇迹。

但是温州动车这一撞，不但撞碎了中国高铁外销的美梦，甚至很可能把中国经济底层的问题，也都一并撞出来。不但是高铁的问题，中国经济也像是失速的动车，一个紧急踩煞车，可能会踩出一连串大问题来。

先从高铁的问题来说。今年二月中国召开两会，中国铁道部新闻发言人王勇平发布新闻稿指出：「我国高铁营运三年多，已经安全运行四亿多公里，安全运送旅客六亿多人，目前还未发生安全事故。」全中国正为高铁建设「大跃进」感到自豪。

中国是在Ｏ七年四月进行高铁建设，到了Ｏ八年正好碰上金融大海啸，中国祭出四兆人民币救市措施，结果高铁成了最重要的试点产业。根据「中长期铁路网规画」，「十二五规画」期间，铁路建设投资额每年将保持在七千亿人民币左右，共计三．五兆人民币，比十一五期间增加一兆人民币。

短短几年之间，中国高速铁路的发展，也写下了人类史上的奇迹。

中国高铁除了拥有营运里程数全球第一，及在建里程数全球第一的头衔外，中国高铁实际业绩也很惊人，Ｏ七年营运以来，平均每月运送二十二．三万人次，Ｏ八年达三十五万人次，Ｏ九年到达四十九．二万人次，去年到达八Ｏ．四万人次。三年间，日均旅客运送量成长二．六倍。今年春运巅峰期，日均运送旅客逾一ＯＯ万人次，高铁的载运量占全国铁路总载运量达二Ｏ％。

**动车追撞 撞翻高铁外销商机**

高速铁路快速发展，也成了中国一项傲人成就，到今年三月底止，中国铁道部宣布已投入服务的高铁线全长四五七六公里，预计到二Ｏ二Ｏ年，中国计画兴建二．五万公里的高铁路线，而地球一周也不过是四万公里。中国卯起来全力投入高铁建设，不但将兴建全球最大规模的高速铁路网，中国也预计将高铁技术输出到全世界。

中国兴建高铁拿出傲人成绩，成功经验傲视全球，美、俄、英、巴西、越南等国纷纷到中国取经，中国也发出豪语，计画到二Ｏ二五年，与邻近十七个国家连手打造横跨欧亚高铁路线，同时也参与五十多国高铁规画案。

中国一下子从高铁进口国，摇身一变为输出国。当整个中国陶醉在高铁美梦中，温州动车这一撞，恐怕撞碎了中国高铁外销的美梦。国际着名分析师都铁口直断，中国已几乎没有机会赢得美国加州高铁订单，中国销售高铁机会几乎等于零。

除了撞翻了高铁外销的商机之外，中国铁道部也成了众矢之的，连中国经济也开始接受各方严格的检验。

香港《经济日报》专栏记者林美芬在专栏中说道：「中国经济就好比是一列高铁，拚命追求了速度，却牺牲了安全性，和牺牲了人民的福利。从高铁到保障房及各项建设，中国的发展都带有浓厚的大跃进性质，建设速度追求第一，而非安全第一，所带来的安全品质问题，国家和人民均将付出沉重代价。」这一席话，也说中了中国经济发展的盲点。

过去三十年，中国追求高速成长，各地政府盲目追求城镇ＧＤＰ的急速扩张，每一年各省市交出的ＧＤＰ成长成绩单，几乎都超过全国ＧＤＰ值很多。大家一味追求「中国速度」，也衍生出资源浪费、环境污染、生态恶化、生产安全事故频传。例如Ｏ九年，生产事故死亡人数即高达九万人，加上贫富悬殊，社会腐败现象，正不断衍生出来。

**以极大的杠杆比率兴建高铁**

这次高铁肇事，大家拿放大镜检视铁道部，很多问题才掀了出来。中国铁道部其实充满了浓厚的解放军色彩，一九八三年，解放军铁道兵被并入铁道部，从铁道部近三十年的发展来看，完全体现了「国进民退」、「国富民穷」的基本格局。从中国铁道部的演进可见，政府公权力不断强化，控制经济资源的能力持续膨胀，私权相对弱化，民间资本发展空间则不断萎缩。

根据资料显示，在国有及国有控股公司所垄断的交通运输、仓储及邮政业务，民间资本所占投资不到八％。公权力不断扩张，愈演愈烈的结果，是「权力货币化」，这其中，以中国铁道部的负债最具代表性。Ｏ九年，中国铁道部债务已达一．三兆人民币，一Ｏ年达一．八九兆人民币，而今年第一季负债总额已达一．九八兆人民币，对照Ｏ八年总负债八六八四亿人民币，债务成长速度十分惊人。

这也意味了中国兴建高铁，是以极大的杠杆比率在操作，这次动车追撞事件，中央希望高铁降低负债、去杠杆化。

先前刘志军事件已让高铁形象受到重创，这回动车追撞事件，更让高铁筹资陷入困难。就在七月二十三日动车追撞事件前夕，铁道部发债二百亿人民币，却只有一八七．三亿人民币的认购，这个筹资计画也跟着流标了，将近二兆人民币负债额的铁道部，营运也开始拉警报。

其实除了铁道部的高额负债外，最近陜西高速公路及云南高速公路都传出地方债平台出了问题，中国审计部审计出来有问题的地方债达十．七兆人民币，金融机构对地方债的问题也冲击到股价，今年深沪股市表现不佳，金融股的惨跌是关键。

过去一年来，中国跌幅最大的金融股扮演了重要角色。例如招商银行从四十六．三三元跌到十二．六二元（人民币，以下同）；工商银行从九元跌到四．二七元；建设银行从十一．五八元跌到四．八七元；中国银行从七．五八元跌到三．Ｏ八元；交通银行从十七．Ｏ八元跌到四．九四元；中信银行从十二．八八元跌到四．一一元；兴业银行从七Ｏ．五元跌到十二．九四元，都是深沪股市长期积弱不振的主因。

除了房地产贷款让大家高度警戒外，央企及地方政府庞大借贷引来的不良债权疑虑，这是最核心的问题。

未来这两年，中国经济快速发展的後遗症逐渐浮现，这次动车出事，报导是因为雷击导致动车停止，却遭後车追撞。中国经济快速奔驰了三十年，今年开始踩煞车，恐怕也是危险讯号。源头是高速成长引发高通膨，消费者物价指数年增率（ＣＰＩ）飙高到六．四％之後，人民银行在最近两年已连续十二次调高存款准备率达二一．五％。十二次的存准率调升，以每一次约回收三六ＯＯ亿人民币资金来看，等于把Ｏ八年金融海啸後四兆人民币救市措施放出来的资金回收。而今年人行又连续三次升息，目前存款利率达三．五％，放款利率达六．五六％，利率急升，资金趋紧，已造成民企及中小企业贷款困难。

**高速成长引发高通膨问题值得关注**

全国工商联最近在十七个省市调查，目前中小企业面临的生存危机，已超过Ｏ八年的金融海啸，其中逾九成中小企业无法从金融体系借到钱，很多城市流行高利借贷，中小企业融资困难，已开始在中国大陆引起连锁倒闭风潮。低毛利的玩具、打火机及二次加工业，都掀起连锁倒闭潮，报载很多工厂都处在「吊盐水」的状态，这对一直扮演「世界工厂」的中国，恐怕是前所未有的冲击。

过去三十年，中国经济发展可以说是晴空万里，中国列车奔驰，给全世界带来希望。但往後看，中国经济的挑战恐怕一桩接一桩。一方面，过去一年来的加薪浪潮，已造成「成本推动」式的通膨，除了欧美印钞票，中国在太短时间内连续加薪，这是把通膨赶上不归路的最大动力。加薪潮使工资不断往上翻，再加上猪肉等粮食价格翻扬，通膨问题更显得烫手。

为了抑制通膨，人行又连续收缩银根，这个紧缩动作踩得太急，引发中小企业借不到钱的困难，开始掀起一连串倒闭潮，如今地方债平台出了问题，最大核心所在是房地产。若是房市出现巨大变化，中国经济硬着陆风险也将水涨船高了。(完)

--整理 张雅菁; 审校 张喜良

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.