〔伦敦金属〕LME期铜下跌,受欧美相关疑虑拖累

路透上海8月3日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌,因美国国会在最後关头通过调高举债上限协议带来的乐观情绪退烧,而在意大利面临金融市场压力下,市场对欧债的疑虑再度浮现.

但美国仍面临标准普尔短期可能降评,及穆迪在12-18个月内降评的威胁.投资人亦焦急等待美国周五发布的关键就业报告.

**基本面**

0132GMT,LME三个月期铜CMCU3跌0.2%至9,663.75美元,上日则涨0.3%.

上海期交所最活跃的10月合约SCFcv1小涨0.1%,至每吨72,090元人民币,追随隔夜伦敦涨势.昨日上涨1.9%.

穆迪周二确认美国AAA的主权信用评级,但评级展望降至负面.

金融市场对意大利的压力周二陡增,意大利和西班牙公债收益率均触及14年高位.

美国6月消费者支出近两年来首见下滑,表明经济缺乏动能.

智利Escondida铜矿罢工还在继续,但工会领导周二称,劳资谈判正向结束纠纷的正确方向发展.(完)

--编译 龚芳/程琳;审校 吴云凌

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