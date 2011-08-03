〔英国经济〕英国央行在经济疲软下或考虑推出更多刺激措施

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月2日电---在经济停滞及财政紧绌下,英国央行决策官员本周开会时,可能会花上异常多的时间讨论经济倘未复苏则可能采取的措施.
今年初时,各界的问题在于何时升息,而非会否加息.眼下看来今年极不可能升息,问题变成了是否需要更多的刺激措施.
多数分析师预计,央行将按兵不动,周四将决定持稳利率在0.5%不变,并保留第二轮资产购买计画(即所谓的量化宽松)这个政策选项以备後用.
然而,8月为央行发布季度"通胀报告"的月份之一,英国央行通常会更加紧张;而在会议即将召开之际,英国及海外均发布一连串意外疲弱的经济数据.[ID:nCN1142366][ID:nCN1867611]
央行将于周四1100 GMT时发布决议,但要到本月底才会公布会议细节.
英国央行货币政策委员会(MPC)前任委员渥华尼表明,近期连串疲软的数据"令人不安".
"若我是央行委员的话,我今年头一遭会投票赞成推出更多量化宽松,"他在Fathom Consulting的货币政策论坛中表示.(完)
--编译 龚芳;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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