〔英国经济〕英国央行在经济疲软下或考虑推出更多刺激措施

路透伦敦8月2日电---在经济停滞及财政紧绌下,英国央行决策官员本周开会时,可能会花上异常多的时间讨论经济倘未复苏则可能采取的措施.

今年初时,各界的问题在于何时升息,而非会否加息.眼下看来今年极不可能升息,问题变成了是否需要更多的刺激措施.

多数分析师预计,央行将按兵不动,周四将决定持稳利率在0.5%不变,并保留第二轮资产购买计画(即所谓的量化宽松)这个政策选项以备後用.

然而,8月为央行发布季度"通胀报告"的月份之一,英国央行通常会更加紧张;而在会议即将召开之际,英国及海外均发布一连串意外疲弱的经济数据.[ID:nCN1142366][ID:nCN1867611]

央行将于周四1100 GMT时发布决议,但要到本月底才会公布会议细节.

英国央行货币政策委员会(MPC)前任委员渥华尼表明,近期连串疲软的数据"令人不安".

"若我是央行委员的话,我今年头一遭会投票赞成推出更多量化宽松,"他在Fathom Consulting的货币政策论坛中表示.(完)