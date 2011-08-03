版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 11:43 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收跌逾2%,美国经济数据不佳添隐忧

路透东京8月3日电---日股日经指数周三早盘下跌2%至五周低位,越来越多令人失望的美国数据加深对全球经济状况的担忧;而投资者称,对当局干预汇市压制日圆的戒心可能未必能提供那麽多支撑.

股市全线承受卖压,市场原本寄望近来日本国内企业强劲的财报能帮助指数重回3月地震前水准.日经指数目前较3月10日水平低7.7%.

分析师说全球景气循环类股遭受抛压,显示外资正暂时将资金撤离风险资产.

日经指数.N225早盘下跌2.2%至9,627.12点,跌破75日移动均线切入位9,716.分析师将之视为空头讯号.

东证股价指数.TOPX下跌2.1%至826.70点.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐