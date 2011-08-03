〔日本股市〕日经指数早盘收跌逾2%,美国经济数据不佳添隐忧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月3日电---日股日经指数周三早盘下跌2%至五周低位,越来越多令人失望的美国数据加深对全球经济状况的担忧;而投资者称,对当局干预汇市压制日圆的戒心可能未必能提供那麽多支撑.
股市全线承受卖压,市场原本寄望近来日本国内企业强劲的财报能帮助指数重回3月地震前水准.日经指数目前较3月10日水平低7.7%.
分析师说全球景气循环类股遭受抛压,显示外资正暂时将资金撤离风险资产.
日经指数.N225早盘下跌2.2%至9,627.12点,跌破75日移动均线切入位9,716.分析师将之视为空头讯号.
东证股价指数.TOPX下跌2.1%至826.70点.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。