《企业看点》--8月3日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月3日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本经济新闻报导称,五家民间广播业者与广告业巨擘电通(4324.T)将在明年春天联手推出商业化服务,让用户能透过网络电视观赏电视节目和相关网络节目.[ID:nL3E7J23U6]

* 金融时报报导称,对英国唱片公司EMI[LNDONE.UL]的竞购金额可能超过40亿美元(25亿英镑).[ID:nL6E7J22U7]

* IFR报导称,中国在线视频网站土豆网准备本周在美国发起1.20亿美元首次公开发行(IPO).先前在11月的上市计画推延.[ID:nL3E7J306R]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)