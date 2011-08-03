《企业看点》--8月3日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔8月3日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 日本经济新闻报导称,五家民间广播业者与广告业巨擘电通(4324.T)将在明年春天联手推出商业化服务,让用户能透过网络电视观赏电视节目和相关网络节目.[ID:nL3E7J23U6]
* 金融时报报导称,对英国唱片公司EMI[LNDONE.UL]的竞购金额可能超过40亿美元(25亿英镑).[ID:nL6E7J22U7]
* IFR报导称,中国在线视频网站土豆网准备本周在美国发起1.20亿美元首次公开发行(IPO).先前在11月的上市计画推延.[ID:nL3E7J306R]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王冠中;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。