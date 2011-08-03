〔港股业绩〕渣打集团中期净利升20%符预期,料下半年保持强劲势头(更新版2)

(新增记者会内容、分析师评论及股价表现)

* 中期净利及税前溢利分别升20%及17%均符预期,股价逆市收涨

* 按正常基准计算的每股盈利1.052美元,中期股息24.75美仙

* 核心第一级资本比率为11.9%,与去年下半年相若

* 下半年可望保持强势,料全年及以後年度收入均达双位数增长

记者 雷美珍/苏骏霖

路透香港8月3日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)今年上半年净利按年升20%,基本符合市场预期,主要得益于严谨控制成本且收入增长理想.该行预计,下半年可保持强劲势头,全年及以後年度收入均达双位数增长.

这家总部位于伦敦的银行中期净利为25.16亿美元,高于上年同期的20.98亿美元,以及汤森路透预测的24.2亿美元.每股盈利为1.052美元,拟派发中期股息每股24.75美仙.

该公司股价今日逆市收涨0.6%至201.4港元,大盘恒生指数.HSI则收跌1.91%,其主要竞争对手汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)收低1.16%.

"渣打(STAN.L)的资本及流动资金依然稳健.目前,渣打不断扩大并争取多个产品领域及市场的市场占有率."集团主席庄贝思(John Peace)在业绩报告中称.

他并指出,专注亚洲、非洲及中东,显然是达致成功的正确策略与合宜市场,并预期2011年初的势头强劲,该动力于下半年仍会持续.

"值得鼓舞的是成本继续下降."韩国未来资产分析师John Wadle说.他并预期,渣打下半年收入保持强劲增长.

渣打上半年按正常基准计算的成本收入比率为54%,较去年下半年的57.9%有所改善.期内成本升8%,低于收入的11%增幅.

渣打行政总裁Peter Sands称,公司过去多年皆能达到收入减支出增幅持平,今後将适调投资步伐,确保成本增幅与收入增幅大致持平.期望2011年及以後年度的收入均达致双位数字的增长.

"渣打保持收紧两项业务的开支,同时加快投资的步伐,以支持2012年的增长."他称.

**年内新增一千个岗位**

渣打今年料增约1,000个岗位,下半年拟增加招聘和投资.此前分析师担心,在收入环境更见艰难下,渣打下半年可能会遏止进一步投资.

庄贝思称,希望1-2年内实现股本回报率达15%之目标.今年上半年的股本回报率为13%,略低于去年下半年的13.4%.

期内的核心第一级资本比率为11.9%,较去年下半年的11.8%相若.

该行上半年税前溢利为36.36亿美元,按年升17%,亦基本符合汤森路透I/B/E/S综合九名分析师预测的34.7亿美元.

来自亚洲和其他新兴市场(包括中国、印尼、泰国等)的盈利占比超逾80%,其中以香港的盈利增长55%最为强劲,而印度则受加息、通胀以及竞争加剧等因素影响而盈利下跌39%.

去年,印度取代香港成为渣打盈利最高的市场,今年上半年香港则以7.9亿美元压倒印度的3.78亿美元.

渣打执行董事兼亚洲区行政总裁白承睿称,近期而言,对印度市场表现持审慎态度.

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