〔路透基点〕台湾大成维京控股3,500万美元五年期循环贷款展开邀贷

路透香港8月3日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾工业银行已展开大成维京控股公司3,500万美元五年期循环信用贷款案,该贷款由大成不 钢担保,台湾工业银行为委托主办行和额度分配行.

该循环贷款部分由置于台湾工业银行的存款所担保,贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点,若动用不到50%,将有一笔5基点的承诺费.

以三种价码邀请银行参贷:

承贷700万美元以上,可取得20个基点的先付费用;

承贷500-690万美元,可取得12个基点的先付费用;

承贷350-490万美元,可取得8个基点的先付费用

该循环信用额度将从第36个月起分五次半年等额递减.

贷款资金将用于再融资和营运资本.

财务约束性条款包括:流动比率最低1.2倍,债务比率最高2倍,利息覆盖比率最低2倍.

银行答覆期限为8月26日.

大成维京控股曾在2008年7月取得2,500万美元的四年期循环信用贷款,利率为较LIBOR加码135个基点.(完)