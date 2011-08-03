〔路透基点〕台湾大成维京控股3,500万美元五年期循环贷款展开邀贷

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月3日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾工业银行已展开大成维京控股公司3,500万美元五年期循环信用贷款案,该贷款由大成不 钢担保,台湾工业银行为委托主办行和额度分配行.
该循环贷款部分由置于台湾工业银行的存款所担保,贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点,若动用不到50%,将有一笔5基点的承诺费.
以三种价码邀请银行参贷:
承贷700万美元以上,可取得20个基点的先付费用;
承贷500-690万美元,可取得12个基点的先付费用;
承贷350-490万美元,可取得8个基点的先付费用
该循环信用额度将从第36个月起分五次半年等额递减.
贷款资金将用于再融资和营运资本.
财务约束性条款包括:流动比率最低1.2倍,债务比率最高2倍,利息覆盖比率最低2倍.
银行答覆期限为8月26日.
大成维京控股曾在2008年7月取得2,500万美元的四年期循环信用贷款,利率为较LIBOR加码135个基点.(完)
--编译 王冠中;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。