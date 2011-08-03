〔台湾汇市〕台币兑美元收创逾二周低位,全球复苏前景堪忧打击冒险情绪

路透台北8月3日电---台币兑美元TWD=TP周三盘中及收盘均创下逾两周新低位,主因全球复苏前景堪忧,导致市场风险胃纳下降,亚洲货币多数下滑.

汇银人士并指出,台股续跌逾百点,亦引发外商纷纷弃收美元空头,并大举汇出美元;不过28.9元附近见出口商的美元卖单持续涌现,令台币收敛贬幅.

这也使得台北外汇经纪公司全天交易量放大至11.6亿美元,一扫此前清淡市况.

"昨天(台币/美元)到28.85就上不太去,今天一口气次跳到28.90,见到更多出口商跑出来,"一位本地银行人士称.

交易商补充强调,若台币兑美元持续承压,预料会有更多出口商卖盘出笼,估计汇价在28.95元附近将有强力支撑.

台币兑美元盘中曾触及28.942元日低,为7月19日以来盘中最低,上次报28.965元;另外,台币收盘则报28.938元,上一次收盘低点出现在7月18日,报28.960元.

不过交易员也表示,美国提高债务上限只是"治标不治本",美债信评可能遭降的危机并未完全解除,加上欧债恐有卷土重来之势,场上多空消息两相拉扯,国际美元仍欠缺大方向指引,银行间静待国际局势的厘清.

市场人士预估,台币兑美元明日主要汇价暂看28.85-28.95元间,一周内的较大区间料为28.60-28.95元,後续将观察股市走势.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘大跌1.49%,报8,456.86点;外资及陆资在台股扩大卖超178.87亿台币,已连续二日卖超,累计金额为223.23亿.[ID:nCT0386516]

东京汇市中,瑞郎周三触及纪录高位,澳元则下跌,欧元区债市紧张气氛再次升温,且市场担心全球经济放缓,令投资者纷纷寻求避险.[FRX/CN]

韩元及马币(林吉特)触及约两周低位,对冲基金及模组基金减码新兴亚洲货币,因欧债危机及全球经济放缓的疑虑复燃.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 28.938 28.880 28.775-28.942 28.900 11.60 8.97

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.890 28.838 28.881-28.916 28.888 5.52 3.84

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.005/0.020 0.005/0.020

美元/台币六个月期 -0.230/-0.200 -0.270/-0.240

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