〔台湾债市〕殖利率连两日大跌,对经济前景忧虑引发空手回补

路透台北8月3日电---台湾债市殖利率周三第二日大幅收低,因欧美经济前景展望悲观,引发市场资金的强大避险需求.殖利率的快速下滑也迫使空手者与空单急于回补,不过短券端迫于短率稳定上扬的压力令跌幅受限.

交易商普遍认为,债市殖利率两天下来已大跌了逾10个基点,五年券100/6接下来会面临182天期NCD利率挡在1.05%的压力,长券端的20年券100/7,则要看实质买盘能否接受1.90%以下的殖利率,因此再跌的空间有多少值得玩味,但一切还是要以国际金融局势的变化而定.100/6殖利率近期料在1.10-1.20%间震荡.

"又急又快,有看到寿险业去追100/7."一证券业交易员称.

外商银行交易员则表示,虽然多头气氛很热,不过还是要心存谨慎.因为央行并没有改变缓步升息的步调,且通膨压力正逐渐升温,这对短券端将造成压力,长券殖利率或许还有向下的机会.

美国商务部公布,6月消费者支出下降0.2%,为2009年9月以来首次下降,5月为仅增长0.1%.消费者支出占美国经济活动的大约70%.[ID:nCN1870821]

美国公债价格周二大涨,在强大避险需求带动下连续第四个交易日上扬,因市场严重担忧欧美经济前景.10年期公债US10YT=RR价格涨1-1/32,收益率报2.63%,为2010年11月以来的最低水准,周一尾盘报2.75%.[ID:nCN1871509]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -4.25 1.1300 *1.1230-1.1455 382.5

10 100/5 A00105=TWO -4.60 1.4800 1.4710-1.4975 119.5

20 100/7 A00107=TWO -5.15 1.8920 1.8720-1.9150 22.5

30 100/8 A00108=TWO -7.50 2.0050 *2.0000-2.0390 23.5

* 表创该期券交易以来殖利率日低

交易商认为,由于短券端面临短率逐渐上扬的压力,纵然债市气氛偏多,但短券殖利率下滑的幅度料跟不上长券,台债殖利率曲线将会趋平.

此外,一外商交易员指出,台股走势疲弱,可能影响实质买盘对公司债、金融债的认购意愿,资金往公债集中的结果,可能对30年新券100/8的标售有利.

不过大型寿险业交易员则表示,公司债的收益率仍远高于公债,且认购对象也集中在评等较高的企业,因此不会因台股表现不佳而停止对公司债或金融债的布局.

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8920

10 100/5 A00105=TWO 1.4800

5 100/6 A00106=TWO 1.1300

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)