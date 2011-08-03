〔台湾货币市场〕短率稳中略松,期底最後一日资金宽裕

* 短率略有松动

* 提存期最後一日资金宽松

记者 高洁如

路透台北8月3日电---台湾银行间短期利率周三稳中略有松动,由于各银行的积数准备多已足够,加以周五央行将标售1,000亿台币的364天期存单,市场短钱甚多,让短票利率高位松动,拆款利率则大致持稳.

市场交易人士表示,本周五将标售364天期存单,央行也尽量维持宽松的市场资金环境,委托大型银行代收隔夜资金目标相当小,使今日的资金水位相当宽裕,拆款利率大致持平.

"央行的隔夜代收是有一些,不过不多,一下子就收满了,"一公股银行人士称.

央行将于本周五(5日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币,下周一发行.上个月例行标售时的加权得标利率为1.049%.[ID:nCT0465179]

本地时间15:00金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.380%,上日在0.380%;区间为0.286-0.770%,上日在0.286-0.760%.

2-7天拆款利率区间在0.379-0.800%,上交易日在0.379-0.810%.至于央行委托大型银行代收隔夜资金利率维持在0.379%.

**短票利率向区间低位靠拢**

短票方面,票券商表示,今日缺口小、市场买气甚旺,让短票供不应求.此外,一家大型企业的资金暂时停泊在货币市场上,今日在场上狂扫逾百亿台币的短票,也造成资金过剩.

"今天买气非常地好,卖票已经好久没有这麽顺畅的感觉了,"一位大型票券商交易员说.

30天期内短票主要利率多集中在0.86%,上日在0.86-0.87%.

台湾央行今日存单到期金额2,290亿,存单发行馀额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周将到期存单金额依序为周四654亿、周五为1,348亿.周四为8月提存期开始首日.

拆款中心数据PIBC显示,修正後,周二当日超额准备为负593亿台币,累计超额准备为2,493亿台币,加计前期1%的超额准备为3,828亿台币.

**公债附买回利率持稳**

公债同业附买回(RP)利率周三持稳.在月初资金陆续回笼後,整体市场平稳中稍偏宽松,不过客户对利率较为坚持,使得RP利率难有下调空间.

资金调度人士表示,盘初见投信进场丢钱,寻找非公债类承作,不过也有少部分投信自RP市场抽钱,各家资金状况不一.

对于明日市况,他们预估,可能会见到部分客户自RP市场走钱,为周五的股利发放与债券交割预作准备,不过月初资金供给充裕,料调度应不成问题.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,同于上日.

交易商统计,周五有台塑(1301.TW)现金股利,金额416.0亿台币;以及台北富邦金融债与台新金控(2887.TW)公司债将交割,金额分别为24.5亿与52亿台币.(完)