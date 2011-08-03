〔亚洲金融〕中国投资者7月续增持韩国债券,为连续第25个月净买入

路透首尔8月3日电---韩国金融监督管理局(FSS)周三公布的数据显示,中国投资者持续其购买韩国债券的力道,7月为连续第25个月买进,规模增加2,606亿韩元(2.450亿美元).

FSS数据指出,今年迄今,中国投资者平均每月增持约3,400亿韩元的韩国债券.

该数据显示,中国投资人持有的韩债在韩国整体债券交易中比率仍然很小,不到1%.

包括中国在内,外资在7月增持的韩国债券达2.9兆(万亿)韩元,或整体公债发行量的7.2%.

这是外资连续第六个月增持韩债,因韩国经济稳固,且利率高于多数发达国家.(完)