〔亚洲金融〕中国投资者7月续增持韩国债券,为连续第25个月净买入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月3日电---韩国金融监督管理局(FSS)周三公布的数据显示,中国投资者持续其购买韩国债券的力道,7月为连续第25个月买进,规模增加2,606亿韩元(2.450亿美元).
FSS数据指出,今年迄今,中国投资者平均每月增持约3,400亿韩元的韩国债券.
该数据显示,中国投资人持有的韩债在韩国整体债券交易中比率仍然很小,不到1%.
包括中国在内,外资在7月增持的韩国债券达2.9兆(万亿)韩元,或整体公债发行量的7.2%.
这是外资连续第六个月增持韩债,因韩国经济稳固,且利率高于多数发达国家.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。