〔台股业绩〕联电第二季净利低于预期,下半年展望悲观(更新版)

(新增公司评论及细节)

* 第二季净利较上季减29%,逊于市场预期

* 第三季营收估季减逾10%,本业降至近损益两平边缘

* 执行长:半导体需求减缓情形可能持续数月至数季

路透台北8月3日电---受全球经济不确定影响,全球第二大晶圆代工厂--联电(2303.TW)在第二季净利大幅衰退後,对下半年亦发表悲观展望,第三季营业获利甚至可能下滑至接近损益两平边缘.

展望第三季,联电(UMC.N)预估第三季营收将衰退约11-13%,产能利用率将由第二季的87%大幅降低至71-73%,进而营业利益率则估将低见约1-3%,远低于上季的11.8%.

联电执行长孙世伟指出,由于全球经济的不确定性升高,包含欧美债信及新兴市场通膨问题,客户普遍对市场需求趋向保守,并去化日震後建置之库存,影响投片量.

"今年看不到以往下半年季节性的旺季需求,整体半导体市场需求减缓的情形可能持续数月至数季."他称.

他进一步解释称,虽然库存在一季的时间里可以消化,但经济的需求面否可以持续是一个问题.这将是10年来首次第三季旺季营收下滑那麽多.

联电第二季净利较上季的44.8亿台币衰退28.8%,较上年同期的52.7亿则衰退39.5%;根据汤森路透I/B/E/S,市场原预估联电第二季净利35.1亿.

不过,该公司将今年资本支出计划维持在原订的18亿美元,同上年水准,持续投入高阶制程.

晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)已公布交出连续三季获利衰退的成绩单,并预测第三季旺季将少见的出现营收衰退,并随之削减全年资本支出5%.[ID:nCT0470735]

对于第三季获利情况,联电财务长刘启东表示,本业仍将维持获利,业外亦不会有大的意外,预期第三季不会转亏.

联电是在股市收盘後公布上述业绩.该股今日收挫1.17%,报12.65台币;大盘加权股价指数.TWII则收跌1.49%.(完)

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