〔两岸金融〕台湾政府有望同意金融业登陆松绑限制,两岸间更开放(更新版)

(新增政府官员回应及分析师评论)

路透台北8月3日电---台湾政府有望同意对银行业赴中国大陆经营业务规定进一步松绑,令两岸金融业更开放.不过分析师认为,短期之内对本地金融股正面影响有限.

台湾工商时报周三报导称,总统府原则同意,解除台湾银行业者赴大陆经营业务三选二的等限制,行政院近日可望正式核定,两岸金融业务往来将大幅松绑.

不过针对路透查询,金融监督管理委员会主秘林栋梁表示,对行政院尚未核定的法案内容无法评论;而行政院新闻局相关官员则表示,近期并未有相关讨论.

兆丰金控旗下分支机构一位分析师表示,"这些开放三、五年内对金融股都不致带来大影响,也没有大利益."他不愿具名因其称未获主管授权对此事评论.

金融保险类指数.TFNI周三收跌1.65%,其表现逊于台股.TWII的下跌1.49%.

两岸在2009年底签下金融监理备忘录(MOU)後,去年3月台湾公布两岸投资细节法规--两岸金融三法,正式开放相互设点.然而,政府初期采取相对保守的开放脚步,诸如陆资参股本地银行或金控等并不在开放之列.

台湾多家金融机构在近年已积极与中国各家大型银行签订合作意向书,在业务等方面密切合作.[ID:nCT0456605]

**金融大松绑**

据工商时报报导,金管会周一已向总统府两岸国安小组简报松绑"两岸金融业务往来办法"内容,原则上国安单位对松绑金融业登陆的限制,没有意见,可望加速政院核定的脚步.

报导称,一旦核定,未来台资银行登陆将一律改采国内母行模式,不必绕道香港等第三地.此外,在总额控管不变下,金控或银行参股陆银将不限一家、取消需设两家分行才能设立子行的规定.

此外,将取消登陆经营业务三选二(分行、子行、参股选二)的规定、中国分行放款馀额上限从两倍提高到三倍,并计入母行营运资金等.

金管会官员在4月曾向路透表示,正在审视两岸金融三法中的规定,业者希望能够松绑有关赴大陆投资只能在"分行、子行、参股"三选二的规定,主管机关也倾向取消.[ID:nCT0432435] (完)

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