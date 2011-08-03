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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 17:30 BJT

〔路透基点〕台湾拍档科技签订等值5亿台币三年期循环信用贷款

路透香港8月3日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾拍档科技3097.TW已签订等值5亿台币三年期循环信用贷款.

共有七家银行加入联贷,包括委托主办行和额度分配行台湾土地银行,该行承贷1.40亿台币.

经理行高雄银行、星展银行和台湾合作金库各承贷7,500万台币.

板信商业银行、万泰银行、上海商业储蓄银行为一般参贷行,各承贷4,500万台币.

贷款可以台币或美元提取,台币利率为次级市场商业本票利率加码170个基点,美元利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170个基点.

承贷1.50亿台币以上的银行可取得18个基点的先付费用,承贷1-1.49亿台币的银行可取得10基点费用,承贷6,000-9,900万台币的银行可取得5基点费用.

该子弹式贷款还有一笔20个基点的承诺费.

财务约束性条款包括:流动比率最低1.2倍,债务比率最高1.5倍,利息覆盖比率最低4倍.

签约在7月14日进行.

拍档科技为开放架构POS终端机和个人电脑周边制造商.(完)

--编译 王冠中;审校 白云

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