〔路透基点〕台湾拍档科技签订等值5亿台币三年期循环信用贷款

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月3日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,台湾拍档科技3097.TW已签订等值5亿台币三年期循环信用贷款.
共有七家银行加入联贷,包括委托主办行和额度分配行台湾土地银行,该行承贷1.40亿台币.
经理行高雄银行、星展银行和台湾合作金库各承贷7,500万台币.
板信商业银行、万泰银行、上海商业储蓄银行为一般参贷行,各承贷4,500万台币.
贷款可以台币或美元提取,台币利率为次级市场商业本票利率加码170个基点,美元利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170个基点.
承贷1.50亿台币以上的银行可取得18个基点的先付费用,承贷1-1.49亿台币的银行可取得10基点费用,承贷6,000-9,900万台币的银行可取得5基点费用.
该子弹式贷款还有一笔20个基点的承诺费.
财务约束性条款包括:流动比率最低1.2倍,债务比率最高1.5倍,利息覆盖比率最低4倍.
签约在7月14日进行.
拍档科技为开放架构POS终端机和个人电脑周边制造商.(完)
--编译 王冠中;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。