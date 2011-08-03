〔瑞士央行〕央行调降利率目标,以抑制瑞郎升势(更新版)

(新增细节)

* 瑞士央行缩窄利率目标区间至0.00-0.25%

* 央行称必要时将采取更多行动

* 央行称瑞士经济前景恶化

路透苏黎世8月3日电---瑞士央行周三无预警宣布缩窄央行利率目标区间,以抑制瑞郎急升,央行并称如有必要,将采取进一步措施.

瑞士央行将三个月瑞郎Libor目标区间缩窄至0.00-0.25%,原为0.00-0.75%,央行并称,未来几天将大幅增加对瑞郎货币市场的流动性供应.

在欧债危机及美国评等降级疑虑升温之际,被视为避险工具的瑞郎走升,今年以来兑欧元及美元频创纪录高位.

瑞士央行宣布後,欧元兑瑞郎EURCHF=升至盘中高位1.0980瑞郎,此前在EBS交易平台触及纪录低位1.0794.美元兑瑞郎CHF=亦大涨至0.7720瑞郎,之前约为0.7630.

"自上次季度货币政策评估以来,全球经济前景有所恶化.在此同时,过去几周瑞郎升势大幅加速.因此,瑞士经济展望已经大幅恶化,"瑞士央行声明稿指出.

"瑞士央行正密切注意汇市情势,若有必要,将采取进一步措施,反制瑞郎强势."

瑞士央行表示,有意将银行存放在央行的活期存款规模从目前的约300亿瑞郎增加至800亿瑞郎.央行并称,不再为到期的附买回协议和央行票据续期,并将回购已发行的央行票据.(完)