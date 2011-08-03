《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月3日电---以下为巴克莱资本分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:涨势在过去一周大举消退,且重返偏空的蜡烛型态,意味着欧元/美元可能跌回第一季以来的区间核心下档.目标位接近1.3940/1.4015(200日均线及区间低档).我们打算在1.4285逢高出脱.

放大格局看来,长达一年的轨道底部位于1.3840,该点亦为月线云图底部,将在本月稍後构成强劲支撑.

英镑/美元:本周初的"空头吞蚀"烛型令汇价受压,而有展开震荡拉回的风险.汇价可能跌进1.6145/95区域,我们将在该处寻找底部并且/或者反弹.

汇价位于2月以来的区间中段,暂未扮演汇市要角;我们的倾向并不强烈.

美元/日圆:汇价在78.00/05区域受阻,在未站上该水准的情况下,仍有跌至震後低点76.25的风险.美国两年期公债收益率(殖利率)亦跌至新低,我们倾向逢高出脱,并且/或者在跌破76.25时出货;汇价或将跌至74.50,而後将备受政府当局的关注.

纽约 当日 今年来 2010年

0850GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4261 1.4192 +0.49 +6.61 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.29 77.06 +0.30 -4.76 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 110.23 109.37 +0.79 +1.50 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7773 0.7631 +1.86 -16.73 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6357 1.6289 +0.42 +4.86 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9588 0.9610 -0.23 -3.80 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0762 1.0774 -0.11 +5.48 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8643 0.8647 -0.05 +10.94 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.190 83.050 +0.17 +0.14 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.810 66.630 +0.27 +5.63 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.41 125.52 +0.71 -0.20 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2443 1.2454 -0.09 -5.14 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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