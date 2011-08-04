〔台股业绩〕奇美电第二季超预期净损130.1亿台币,为连续第四季报亏

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月4日电---台湾液晶面板大厂--奇美电子(3481.TW)周四公布,第二季净损130.1亿台币,高于市场预估,为连续第四季亏损.
据路透访查八家券商,平均预估奇美电第二季亏损108亿台币.奇美电第一季亏损138亿台币,去年第二季则是净利95.4亿台币.
这意谓着群创、奇美电以及统宝光电三家公司在2010年3月18日正式合并後,仅有一季获利,之後连续四季累计亏损已达546.4亿台币.
奇美电大跌4.14%,报15.05台币;大盘加权股价指数.TWII则收低1.65%.(完)
参考相关细节,可点选奇美电网站,网址为(www.chimei-innolux.com)
参看奇美电相关新闻,请点选[3481.TW-CMN]
--记者 张雅菁; 审校 黄凯/乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选