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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 13:47 BJT

〔台股业绩〕奇美电第二季超预期净损130.1亿台币,为连续第四季报亏

路透台北8月4日电---台湾液晶面板大厂--奇美电子(3481.TW)周四公布,第二季净损130.1亿台币,高于市场预估,为连续第四季亏损.

据路透访查八家券商,平均预估奇美电第二季亏损108亿台币.奇美电第一季亏损138亿台币,去年第二季则是净利95.4亿台币.

这意谓着群创、奇美电以及统宝光电三家公司在2010年3月18日正式合并後,仅有一季获利,之後连续四季累计亏损已达546.4亿台币.

奇美电大跌4.14%,报15.05台币;大盘加权股价指数.TWII则收低1.65%.(完)

参考相关细节,可点选奇美电网站,网址为(www.chimei-innolux.com)

参看奇美电相关新闻,请点选[3481.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 审校 黄凯/乔艳红

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