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债券 | 2011年 8月 3日 星期三 18:22 BJT

〔欧洲政经〕意大利寻求欧洲政治层面支援,股债市重挫

路透卢森堡/罗马8月3日电---意大利周三向欧洲寻求政治支援,欧元区债务问题及全球经济放缓疑虑引发全球市场一波急跌,意大利股市及债券遭到更加猛烈的攻击.

意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)与欧元集团主席贾克召开紧急会谈之际,意大利及西班牙10年期公债收益率(殖利率)都在14年新高附近徘徊,而银行股则是重挫.

官司缠身的意大利总理贝鲁斯柯尼,预定稍晚向国会发表演说,企图稳定市场信心.

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