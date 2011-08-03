〔欧洲政经〕意大利寻求欧洲政治层面支援,股债市重挫

路透卢森堡/罗马8月3日电---意大利周三向欧洲寻求政治支援,欧元区债务问题及全球经济放缓疑虑引发全球市场一波急跌,意大利股市及债券遭到更加猛烈的攻击.

意大利经济部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)与欧元集团主席贾克召开紧急会谈之际,意大利及西班牙10年期公债收益率(殖利率)都在14年新高附近徘徊,而银行股则是重挫.