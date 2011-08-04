〔日本个股〕日产汽车计画到2016财年将其年出口量减半--日经

路透8月4日电--日本经济新闻报导称,日产汽车(7201.T)计画将更多生产线移往海外,到2016会计年度将其年出口量大约减半,以因应日圆的强劲升值.

报导称,到2016财年,日产将把从日本的年出口量缩减至约30万-40万辆,去年为68万辆.

日经新闻说,日圆/美元每升值1日圆,该公司的营业利润就被侵蚀约200亿日圆(2.601亿美元).减少出口将有助于削减相关损失至约80亿日圆(1.040亿美元).

如果日产的出口量减半,它输往海外的车辆数将占其国内产量约30-40%,较去年的64%下降.报导还说,该公司在日本制造出口的车辆将占其全球销售量约5%,较去年的16%减少.

日产计画明年把Rogue的生产线移至该公司位于田纳西州的Smyrna工厂,减少出口10万辆.Rogue是日产仅限在北美市场的运动休旅车款.

同时,日产85%在美国市场销售的车将于2015年之前转为在当地制造,目前这一比例将近70%.

报导说.日圆走强已使日产2008-2011财年获利遭侵蚀达6,700亿日圆.(完)