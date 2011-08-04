《台湾报摘》--工商时报8月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--为强化公股金控、银行国际能见度,台湾财政部长李述德昨日指出,未来公股金控、银行办理现金增资,财政部将以无损公股主导权为前提,开放引进外资股东,甚至可采洽特定人的方式引进国际级金融机构股东为策略投资人.
* 其他:
--因应美债风暴,中央银行拟调整外汇存底持有条件,打破过去只买AAA评级的条件规范,将AA级的公债及公司债纳入选项.
--台塑化(6505.TW)9亿美元联贷案,昨日传出利率仅LIBOR(伦敦美元拆款利率)加码52点,约0.7844%,若敲定,将创下台湾美元联贷利率新低水准.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。