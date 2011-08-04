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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 08:31 BJT

《台湾报摘》--工商时报8月4日

* 头版头条:

--为强化公股金控、银行国际能见度,台湾财政部长李述德昨日指出,未来公股金控、银行办理现金增资,财政部将以无损公股主导权为前提,开放引进外资股东,甚至可采洽特定人的方式引进国际级金融机构股东为策略投资人.

* 其他:

--因应美债风暴,中央银行拟调整外汇存底持有条件,打破过去只买AAA评级的条件规范,将AA级的公债及公司债纳入选项.

--台塑化(6505.TW)9亿美元联贷案,昨日传出利率仅LIBOR(伦敦美元拆款利率)加码52点,约0.7844%,若敲定,将创下台湾美元联贷利率新低水准.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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