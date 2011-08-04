《台湾报摘》--经济日报8月4日

* 头版头条:

--由于美国经济数据不佳、金融市场大幅震荡,美国联邦储备理事会(Fed)的压力渐增,包括债券基金天王葛洛斯(Bill Gross)在内的专家纷纷预测,Fed最快本月推出第三轮量化宽松措施(QE3).

* 其他:

--台塑(1301.TW)集团麦寮六轻配合台湾行政院的停工指示,正在安排工厂停工顺序;内部初估,若照行政院的要求,"台塑四宝"(台塑、台塑石化(6505.TW)、南亚塑胶(1303.TW)及台化(1326.TW))每月减少营收约300亿台币,至今年底将达1,500亿.

--第七次两岸江陈会谈倒数计时,据透露,如果两岸投资保障协议後续谈判进行顺利,目标希望本月中旬、20日左右举行,地点是在大陆环渤海直辖市天津.

--为并购南山人寿,润成投资向银行团申贷的10.8亿美元联贷案将拍板,敲定10日签约,利率水准为90天期商业本票指标利率6165加码270个基本点,目前利率水准接近3.5%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.