《台湾报摘》--经济日报8月4日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--由于美国经济数据不佳、金融市场大幅震荡,美国联邦储备理事会(Fed)的压力渐增,包括债券基金天王葛洛斯(Bill Gross)在内的专家纷纷预测,Fed最快本月推出第三轮量化宽松措施(QE3).
* 其他:
--台塑(1301.TW)集团麦寮六轻配合台湾行政院的停工指示,正在安排工厂停工顺序;内部初估,若照行政院的要求,"台塑四宝"(台塑、台塑石化(6505.TW)、南亚塑胶(1303.TW)及台化(1326.TW))每月减少营收约300亿台币,至今年底将达1,500亿.
--第七次两岸江陈会谈倒数计时,据透露,如果两岸投资保障协议後续谈判进行顺利,目标希望本月中旬、20日左右举行,地点是在大陆环渤海直辖市天津.
--为并购南山人寿,润成投资向银行团申贷的10.8亿美元联贷案将拍板,敲定10日签约,利率水准为90天期商业本票指标利率6165加码270个基本点,目前利率水准接近3.5%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。