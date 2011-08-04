〔EIA库存周报〕美国原油与油品库存全面上升,炼厂产能利用率提高

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

7/29/11 较上周 较上年 7/29/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 354.9 -3.3 0.0 355.0 1.0 -3.0

馏分油 150.7 1.4 -12.7 152.3 0.4 -17.4

汽油 212.2 2.5 -12.8 215.2 1.7 -7.8

取暖油 38.3 1.4 -10.3 37.3 0.9 -12.8

新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -1.8 0.1 0.0 -1.5

煤油型航空燃料 44.2 0.3 -1.5 45.0 0.0 -3.7

原油日加工量 14.9 0.2 0.0 15.5 0.1 -0.1

炼厂产能利用率(%)86.7 0.9 0.0 89.3 1.0 -1.9

油品供应

(四周移动平均) ----------- 18.9 0.1 -0.4

* 原油库存增加95万桶

* 汽油库存上升170万桶

* 馏分油库存增加40.9万桶

* 美国炼厂产能利用率上升1个百分点至89.3%

* 四周汽油平均需求较去年同期下降3.6%

路透纽约8月3日电---美国能源资料协会(EIA)数据周三显示,即使进口量下降,美国原油库存上周仍增加;石油产品库存亦增加,因炼油厂提升产能利用率.

EIA公布,7月29日止当周美国原油库存增加95万桶至3.5498亿桶.接受路透调查访问的分析师原平均预期库存增加90万桶.原油进口下降70.6万桶,至日均910万桶.

炼厂产能利用率上升1个百分点至89.3%,分析师原预估为持平不变.

汽油库存增加170万桶至2.1518亿桶,分析师原本预期增加10万桶.过去四周汽油平均需求较上年同期减少3.6%.

包括取暖油和柴油的馏分油库存增加40.9万桶,至1.5225亿桶,分析师原预估为增加150万桶.

美国石油期货在此数据公布之後扩大先前跌势,终场下跌1.86美元或1.98%,结算价报91.93美元.

"各类品项库存全面增加拖累市场走低,并加剧负面经济心理,此前对经济的悲观看法已迫使市场跌至一个月低位,"Tradition Energy的分析师Gene McGillian说.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油合约交割地库欣的原油库存减少115万桶,至3,595万桶,是自2010年12月以来最低.

部分分析师说,本周的EIA库存周报数据看来乐观.

"大多数人预期,按照进行中的战略石油储备释放行动,整体原油库存增幅会更大,而库欣的库存减少应该也可提供支撑."纽约CIBC的Katherine Spector说.

美国石油协会(API)周二的报告显示,美国上周原油库存下降330万桶,汽油库存增加250万桶,馏分油库存增加140万桶.(完)