《外汇动态》欧元/美元在1.4380/90附近面临阻力

0020GMT--欧元/美元EUR=上涨0.2%,报1.4343美元,此前曾高见1.4375,交易员说,这是因为在前一交易日高位1.4345上方浮现停损买盘,而且在周四稍晚欧洲央行政策决议之前出现空头回补.

然而欧元可能会在1.4380-1.4390美元的阻力区间之前失去上涨动力.位于1.4381的阻力位是欧元从本周高位1.4454跌至前一交易日低位1.4143的76.4%回档位.

另一个阻力位在1.4387,这是欧元从7月底高点跌至前一交易日低位1.4143的61.8%回档位.

交易员也关注西班牙公债标售结果.该国财政部希望藉此筹得25亿-35亿欧元(36亿-50亿美元).公债标售结果将在0840GMT左右公布.(完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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