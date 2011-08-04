〔全球金市〕金价在纪录高位下方持稳,SPDR持金量续升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月4日电---金价周四在纪录高位下方持稳,受欧元区危机扩散及全球经济成长放缓疑虑的支撑;在此同时,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持金量连续第二日升高.
0027GMT,现货金XAU=大致持平,报每盎司1,660.95美元;脱离上个交易日所创的纪录1,672.65美元.
美国期金GCcv1微跌0.2%至每盎司1,663.8美元.美国期金周三触及1,675.9美元的纪录高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。