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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 08:48 BJT

〔全球金市〕金价在纪录高位下方持稳,SPDR持金量续升

路透新加坡8月4日电---金价周四在纪录高位下方持稳,受欧元区危机扩散及全球经济成长放缓疑虑的支撑;在此同时,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust持金量连续第二日升高.

0027GMT,现货金XAU=大致持平,报每盎司1,660.95美元;脱离上个交易日所创的纪录1,672.65美元.

美国期金GCcv1微跌0.2%至每盎司1,663.8美元.美国期金周三触及1,675.9美元的纪录高位.

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