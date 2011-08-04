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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 09:13 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月4日-8月11日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月4日(四)

印度孟买--印度央行总裁苏巴拉奥将参加前任副总裁Rakesh Mohan新书发布会的讨论活动(1330).

布拉格--捷克央行管理委员会举行议息会议,发布声明(1100)并举行记者会(1230).

哈拉雷--津巴布韦央行总裁Gideon Gono公布半年度货币政策声明.

8月5日(五)

马尼拉--菲律宾央行发布2011年第二季通胀报告.

8月8日(一)

暂无重要经济事件预告.

8月9日(二)

印尼默纳杜--第43届东盟(ASEAN)经济部长会议及相关会议(至8月13日)

雅加达--印尼央行理事会会议.

8月10日(三)

萨格勒布--克罗地亚货币政策委员会会议.

布达佩斯--匈牙利央行公布7月26日议息会议记录.

墨西哥城--墨西哥央行发布通胀报告.

8月11日(四)

首尔--韩国央行货币政策会议.

贝尔格勒--塞尔维亚央行货币政策会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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