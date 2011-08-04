〔台股业绩〕奇美电称大幅下修今年资本支出40-50%

路透台北8月4日电---台湾液晶面板大厂--奇美电子(3481.TW)周四表示,在保守因应市况下,今年资本支出将较原订的1,000亿台币,大幅下修至500-600亿.

奇美电财务长陈彦松在投资人电话说明会中做上述表示.这个40-60%的减幅,高于奇美电执行长段行建在6月底所说的削减20-30%.

该公司稍早公布公布,第二季净损130.1亿台币,高于市场预估,为连续第四季亏损.[ID:nCT0386782]

经济面高度不确定下,台湾另一面板大厂友达光电(2409.TW)已宣布第二季再爆亏损逾百亿台币,并决定跟进对手脚步,削减资本支出.但分析师仍保守看待减产对面板价格的稳定效果.[ID:nCN1858349] (完)

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