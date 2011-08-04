〔台湾债市〕RP利率平稳,投信资金供应呈小多小缺状况

路透台北8月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四平稳.明有台塑(1301.TW)现金股利发放,市场资金需求浮现,投信端供应呈现小多小缺的状况.

资金调度人士表示,投信、寿险今日见部分赎回,虽然没有出现大幅的资金缺口,但补足仍需花点时间.整体而言,资金情势稳中偏紧.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,与上日同.

交易商并提醒,明日将发放台塑现金股利,金额416.0亿台币.另外,台北富邦金融债与台新金控(2887.TW)公司债也将交割,金额分别为24.5亿与52亿台币.(完)