〔台湾债市〕RP利率平稳,投信资金供应呈小多小缺状况

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月4日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四平稳.明有台塑(1301.TW)现金股利发放,市场资金需求浮现,投信端供应呈现小多小缺的状况.
资金调度人士表示,投信、寿险今日见部分赎回,虽然没有出现大幅的资金缺口,但补足仍需花点时间.整体而言,资金情势稳中偏紧.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,与上日同.
交易商并提醒,明日将发放台塑现金股利,金额416.0亿台币.另外,台北富邦金融债与台新金控(2887.TW)公司债也将交割,金额分别为24.5亿与52亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。