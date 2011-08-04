〔伦敦金属〕LME期铜上扬0.7%,受智利罢工及空头回补所拉抬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月4日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四上扬,受供给疑虑犹存及空头回补所推助,脱离上日所触及的三周低位;此前美国发布的服务业及工厂订单数据,令投资人大为失望.
美国联邦储备理事会(FED)前副主席科恩周三表示,若经济弱化程度超出预估且基础通胀下滑,联储可能需要认真考虑进一步放松政策.[ID:nCN1874667]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。