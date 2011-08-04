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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 10:36 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜上扬0.7%,受智利罢工及空头回补所拉抬

路透上海8月4日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四上扬,受供给疑虑犹存及空头回补所推助,脱离上日所触及的三周低位;此前美国发布的服务业及工厂订单数据,令投资人大为失望.

美国联邦储备理事会(FED)前副主席科恩周三表示,若经济弱化程度超出预估且基础通胀下滑,联储可能需要认真考虑进一步放松政策.[ID:nCN1874667]

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