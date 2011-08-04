版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 10:40 BJT

《外汇动态》美元/日圆接近阻力位,79日圆料形成支撑

0210GMT--路透外汇分析师指出,日本央行干预令美元/日圆逼近首道阻力78.75-78.90日圆.前者是好几个日高的所在水准,78.89则是从81.49开始的跌势50%回档位.如果美元/日圆能够升破79日圆,此处应会变成一道支撑.

美元/日圆最新报78.35,此前触及日高78.47日圆JPY=EBS.

日本财务大臣野田佳彦周四表示,东京当局单方面干预汇市,以阻止日圆单边升值,日圆升值正损及日本经济.央行料将放宽货币政策.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐