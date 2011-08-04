〔表格〕7月30日止当周日本投资者净买入4,404亿日圆外国债券

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月4日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,7月30日止当周日本投资者净买入4,404亿日圆(56.3亿美元)的外国债券.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股票 中长期债 短期债
7月24日-7月30日 -50.8 +142.7 -354.8
7月17日-7月23日 +2.1r -142.4r -697.3
日本在海外投资:
7月24日-7月30日 -15.2 +440.4 -41.7
7月17日-7月23日 +97.0r -223.7r +37.6 (完)
--编译 戴素萍;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。