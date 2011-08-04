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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 11:13 BJT

〔表格〕7月30日止当周日本投资者净买入4,404亿日圆外国债券

路透东京8月4日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,7月30日止当周日本投资者净买入4,404亿日圆(56.3亿美元)的外国债券.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股票 中长期债 短期债

7月24日-7月30日 -50.8 +142.7 -354.8

7月17日-7月23日 +2.1r -142.4r -697.3

日本在海外投资:

7月24日-7月30日 -15.2 +440.4 -41.7

7月17日-7月23日 +97.0r -223.7r +37.6 (完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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