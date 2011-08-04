〔日本股市〕日经指数早盘跳涨近1%,日圆兑美元因当局干预而下跌

路透东京8月4日电---日本股市日经指数周四从五周低位反弹回升,此前日本央行干预汇市以阻升日圆,但投资者担心干预的作用恐为时不久.

日本最大工业电子公司日立(6501.T)及日本主要重机械生产厂三菱重工业(7011.T)在热络交投中走扬,并支撑市场人气.此前有消息人士称两家公司可能合并.[ID:nCN1874923]

Instinet股市主管Makoto Nagahori表示,"干预的影响力恐怕很短暂,因在全球经济疑虑下,外界仍视日圆为避险货币."

日经指数.N225早盘上涨0.9%至9,724.21.东证股价指数.TOPX则升0.7%至832.14.(完)