〔日本股市〕日经指数早盘跳涨近1%,日圆兑美元因当局干预而下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月4日电---日本股市日经指数周四从五周低位反弹回升,此前日本央行干预汇市以阻升日圆,但投资者担心干预的作用恐为时不久.
日本最大工业电子公司日立(6501.T)及日本主要重机械生产厂三菱重工业(7011.T)在热络交投中走扬,并支撑市场人气.此前有消息人士称两家公司可能合并.[ID:nCN1874923]
Instinet股市主管Makoto Nagahori表示,"干预的影响力恐怕很短暂,因在全球经济疑虑下,外界仍视日圆为避险货币."
日经指数.N225早盘上涨0.9%至9,724.21.东证股价指数.TOPX则升0.7%至832.14.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。