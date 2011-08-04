〔美国企业〕克莱斯勒不太可能在2012年进行IPO--执行长

路透密歇根州特拉弗斯城8月3日电---克莱斯勒及其控股股东菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI执行长Sergio Marchionne周三表示,克莱斯勒不太可能在2012年进行首次公开发行(IPO).

这意味着这家美国汽车厂商的IPO时间又一次推迟.若公司进行股票发行,则美国汽车工人联盟(UAW)旗下的医疗保健信托就能够退出对克莱斯勒的持股;2009年克莱斯勒破产时,UAW曾收购部分股份.

"(明年)不太可能上市,这是我能提供给你们最好的回答,"Marchionne在回答记者询及明年是否IPO时作如上表示.

Marchionne还称,他希望继续担任执行长一职直到2015年,并将在公司内挑选接任者.

Marchionne主导了菲亚特对克莱斯勒进行的管理层收购.他是这家美国汽车制造商回春的功臣.此前克莱斯勒倒闭时,奥巴马政府曾提供资金援助.

部分汽车产业高管和银行业人士私下怀疑,Marchionne的热情和事必躬亲的管理方式能够保持多久.这从他长时间工作以及频繁往返于意大利都灵和底特律之间可见一斑.

Marchionne周三在一次业界会议上称,他希望克莱斯特与菲亚特的结盟,能够成为汽车业最大的全球性竞争者.

"(IPO一事)可能要取决于我的继任者,估计要到2015年之後."Marchionne在汽车研究中心(Center for Automotive Research)举行的业界会议答问时表示."也可能是在一年後吧,我不太清楚.我今年59岁了,毫无疑问要有一个接班人了."

Marchionne稍後对记者表示,他并无意掀起"有关他何时将离任的传言".

"2015年将会是一个参考的时点,"他说."技术上讲,2015年後我仍可以留任."

2015年正好是克莱斯勒完成五年改造计画之後的一年.这项计划在2009年11月时提出,要求菲亚特和克莱斯勒在2014年前达到660万辆轿车和卡车的总销量,而2010年销量仅为略高于360万辆.

Marchionne此前曾表示,计划在今年下半年进行IPO.此後他又称更有可能在2012年进行.(完)