〔路透专访〕台湾央行依金融情势变化随时调整外汇存底操作--副总裁

* 风险控管小组随时调整外汇存底操作

* 指有关猜测是预设美债若被降评之後可能的情况

* 对央行购金出言谨慎,强调黄金资产不生息

记者 高洁如

路透台北8月4日电---美国调高举债上限後仍面临降评风险.台湾央行副总裁周阿定周四表示,央行内部有一风险控管小组,随时监控国际金融情势、经济的变化,并依此调整外汇存底的操作.

他并补充,央行总裁彭淮南先前曾在立法院说过,外汇存底只有投资"AAA"评级的各国公债,而目前全球仍有27国的公债属于"AAA"评等.惟他表示无法对未来可能发生的投资调整做出评论.

"中央银行的风控小组会随时检讨外汇存底的操作准则,不会有外力干涉,"周阿定说.

他并表示,本地媒体报导台湾央行将检讨目前只投资AAA公债的现况,将会纳入AA等级公债做为持有选项,这是预设美债若被降评之後可能发生的情况,是"想当然尔的猜测."

美国周二通过削减预算赤字及提高举债上限法案,从而避免债务违约,但未能驱散外界对美国评级可能遭调降的担心.评级机构惠誉确认美国的AAA评等,但给予负面展望.标准普尔上月曾表示三个月内调降美国评等机率达五成,但此次未进一步表态.

台湾央行7月初公布6月底的外汇存底为4,003.26亿美元,稳居全球前五.根据美国财政部公布,5月末为止,台湾持有美债为全球第六大国,持有馀额为1,534亿美元,较5月底时减持11亿美元.

央行资料显示,目前全球有27个国家的公债属于"AAA"级,包括有德国、法国、奥地利、荷兰、英国、芬兰、丹麦、瑞典、瑞士、挪威、加拿大,以及亚洲地区的新加坡.

台湾的公债评等是"AA",与大陆国债相同.至于韩国的公债则是"A"级.

此外,先前针对台湾的超额储蓄过多的问题,周阿定也表示,过去多年以来曾建议财政部多发行长天期公债,只不过受限于台湾的公债馀额逼近法定占国民生产总值(GDP)上限40%的法令限制,财政部未有明显的增发.

不过他表示,目前长天期公债占公债馀额约80%以上,规模也还不小.

台湾财政部近期表示,中央政府至今年底的举债馀额,约为前三年国民生产总值(GNP)平均数的37%,离40%的上限还有距离,因此不需提高举债上限.[ID:nCT0471003]

**强调黄金不能孳息**

对于主权债务违约的疑虑引发黄金的需求,让全球各央行在2010年转为整体净买入.韩国央行最近也加入购金行列,在6到7月利用外汇储备买入约25吨黄金,为逾10年来首次.

针对近期亚洲央行包括韩国、泰国央行都增持了黄金做为多元化外汇存底的资产,周阿定表示,"黄金不生利息,只有资本利得."

他进一步指出,投资黄金就是价格的波动,其资本利得还要扣掉黄金的保管、运输、保险等等的成本.各国央行投资黄金应该是对于纸币没有信心,转而投向实质的资产所致.

台湾央行目前持有黄金达1,362万盎司,相当约423.6公吨,若以此计算,黄金约占台湾央行外汇存底的比重5%.这是20多年以前为了平衡台美贸易逆差,台湾央行分批向美方购入,其後并无买卖.

受美元疲软、通胀保值需求及避险买盘推动,黄金价格在过去10年来一直处于上升趋势.金价于2007年底突破1980年每盎司835美元高点,此後不断刷新纪录高点.

近期因美联储(FED)暗示继续放松政策,且市场担心美国失去最高信用评等,引发黄金市场的新一轮避险买盘.现货金XAU=周三创出每盎司1,672美元的新高.