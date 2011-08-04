〔台湾债市〕殖利率连两日大跌後回稳,等待明日364天期定存单标售

路透台北8月4日电---台湾五年券100/6殖利率周四收高,暂时结束连两天大幅下滑的多头走势.一方面美债价格未能持续大涨,且明日央行要标售364天期存单,令市场的心态由追多转向审慎.

交易商指出,相较于昨日有实质买盘进场追价,今日场中只剩下短进短出的交易商抛补.接下来台债的走向,将视364天期存单标售,以及美国非农就业数据等的公布结果而定.

"短线(殖利率)跌多了,大家心中虽然乐观,但动作却保守."一证券业交易员称.

一大型寿险业交易员则表示,虽然欧美经济前景不佳,但毕竟台湾债市仍处于升息循环中的空头走势.在整体趋势尚未转向前,殖利率仍将维持缓涨急跌的格局,殖利率曲线将继续向上慢慢垫高.

美国较长期公债价格周三持稳至上涨,但升势受限.因股市缩减多数跌幅令公债价格回吐涨幅,公债收益率从九个月低点反弹.指标10年期公债US10YT=RR升1/32,收益率报2.61%,盘中低见2.55%,为11月初来最低.

央行将于周五竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币.前次标售364天期存单是在上月8日,当时的得标利率在1.049%.[ID:nCT0465015]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.68 1.1368 1.1283-1.1430 532.5

10 100/5 A00105=TWO -0.50 1.4750 1.4710-1.4900 54.5

20 100/7 A00107=TWO -1.30 1.8790 1.8790-1.8850 1.5

30 100/8 A00108=TWO +0.30 2.0085 2.0010-2.0120 4.5

受欧美经济恶化影响,有交易商预期,明日标售的364天期定期存单利率,将与前次的1.049%相同或略低,因央行存单是资金最安全的避风港.

倘若明日的定期存单得标利率走低,交易商认为,此将有利五年期短券100/6殖利率维持在目前的低档区.

不过也有中型寿险业交易主管指出,央行仍稳定冲销市场资金,短率缓步向上抬高的走势不会改变,此将让100/6殖利率终回到1.15-1.20%区间.

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8790

10 100/5 A00105=TWO 1.4750

5 100/6 A00106=TWO 1.1368

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)