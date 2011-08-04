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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 13:59 BJT

《外汇动态》日本央行外汇干预规模可能超过9,000亿日圆--交易员

0537GMT--一位日系银行交易员说,日本央行干预汇市的规模可能超过9,000亿日圆,逼近去年9月2.1兆(万亿)日圆的干预规模.此前时事社报导称,当局迄今为阻升日圆而采取的外汇干预规模为8,000-9,000亿日圆(117亿美元).

"日圆正缓慢下跌,尽管日本出口业者大举抛出美元.在这个区间每个跳动点均挂有卖单,约达1亿日圆.不过在日圆保持下跌情况下全数被吸收."这位交易员说,相较于守住某个水平的汇价,日本央行反而是在推升美元/日圆走高至某特定水平,可能是80日圆.

"美元的上涨可能不易,因出口商下午将会继续卖美元,"他说.

美元/日圆JPY=最新报79.30日圆,上涨2.9%.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

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