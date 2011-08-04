〔路透基点〕台湾慧洋海运完成等值43.2亿日圆船舶融资贷款

路透香港8月4日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,由慧洋巴拿马(Wisdom Marine Lines SA)担保的等值43.2亿日圆八年期船舶融资贷款已完成.

委托主办行和额度分配行玉山商业银行及台湾合作金库银行分别承贷25.92亿日圆和17.28亿日圆.

该贷款可以日圆或美元提取,利率为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或日圆LIBOR加码120个基点.

承贷12.96亿日圆和8.64亿日圆的银行可分别获得25基点和20基点的先付费用.

该贷款有一笔50个基点的承诺费和优先参贷费用5基点.

贷款有六个月宽限期,之後分为31季度偿还,第1季到第30季每季偿还2%,第31季偿还40%,平均年限5.675年.

贷款用来购买三艘散货船,而这些船只也将用做部分贷款的担保品.

借款者为三家巴拿马的船运公司Atayal Star SA、Atayal Brave SA和Atayal Mariner SA,这些公司将拥有新采购的三艘散货船.

此外,台湾合作金库银行为慧洋巴拿马安排另一笔等值198亿日圆8.5年船舶融资贷款,用来买进七艘散货船.

2009年9月,慧洋海运设立的七家SPV借入162.6亿日圆8.5年期分两部分的定期贷款,用于购买七艘散货船.支付利率为较三个月Tibor加码137.5基点,最高费用28基点.(完)