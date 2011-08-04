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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 14:15 BJT

《外汇动态》美元兑日圆升逾79日圆,但出口商卖单令升势放缓

0601GMT--日本当局不断干预,卖出日圆,将美元/日圆推升约3%,但升势放缓,因市场面临庞大卖单,包括出口商的抛盘.

"我们从早上起见到干预.日本央行可能希望把美元拱向80日圆,但很难达到该水准,因在79日圆上方有大量的出口商卖单,"一日系银行资深交易商表示.

美元/日圆JPY=现报79.39日圆,上涨3%,盘中高见79.43日圆,为7月14日以来最高水准.

交易员表示,在初次干预後,美元从约77.10水准走扬.(完)

--编译 戴素萍;审校 丁琦

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