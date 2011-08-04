〔日本股市〕收盘微涨,当局阻升日圆及日央行宽松政策冲击不大

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月4日电---日本日经指数周四收盘小涨;在日本当局干预汇市阻止日圆升值及日本央行决定放宽货币政策後,指数摆脱五周低位;但对全球经济健康状况的担忧主导盘势,导致指数回吐稍早的涨势.
日经指数.N225收涨0.2%至9,659.18点,东证股价指数.TOPX收跌0.1%至826.36点.(完)
--编译 李春喜;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。