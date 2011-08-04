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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 14:28 BJT

〔日本股市〕收盘微涨,当局阻升日圆及日央行宽松政策冲击不大

路透东京8月4日电---日本日经指数周四收盘小涨;在日本当局干预汇市阻止日圆升值及日本央行决定放宽货币政策後,指数摆脱五周低位;但对全球经济健康状况的担忧主导盘势,导致指数回吐稍早的涨势.

日经指数.N225收涨0.2%至9,659.18点,东证股价指数.TOPX收跌0.1%至826.36点.(完)

--编译 李春喜;审校 龚芳

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