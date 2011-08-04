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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 14:55 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:日圆因日本当局干预而全面重挫

1445GMT---美元/日圆JPY=劲扬3%至79.48日圆,欧元/日圆EURJPY=R扬升2.9%至113.694日圆;因日本当局进场出脱估约1万亿日圆以阻升日圆後,日圆全面暴跌,同时日央行扩大资产购买规模以扶助经济.

美元/日圆的涨势全面拉抬美元汇价,将美元指数.DXY推升0.5%至74.443,欧元/美元则跌0.1%至1.4309美元.

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