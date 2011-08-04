《外汇动态》欧洲开盘:日圆因日本当局干预而全面重挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
1445GMT---美元/日圆JPY=劲扬3%至79.48日圆,欧元/日圆EURJPY=R扬升2.9%至113.694日圆;因日本当局进场出脱估约1万亿日圆以阻升日圆後,日圆全面暴跌,同时日央行扩大资产购买规模以扶助经济.
美元/日圆的涨势全面拉抬美元汇价,将美元指数.DXY推升0.5%至74.443,欧元/美元则跌0.1%至1.4309美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。