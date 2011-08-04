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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 15:10 BJT

《外汇动态》短期日圆波动率上扬,但一个月期波动率下滑

0647GMT---日本央行的汇市干预行动,推高短线日圆波动率,但一个月期波动率下滑,因美元/日圆现货下档受到的威胁暂时减轻.

一周期美元/日圆波动率JPYSWO=报约14.40%,日内上扬约2.00,一个月期美元/日圆JPY1MO=则由约10.50%降至10.15%.

"在这水准下,一个月期波动率仍是整个波动率中最低,代表价值良好,"一期权交易商称.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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