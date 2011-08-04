〔台湾汇市〕台币兑美元收贬1.4分,随亚币及台股震荡且缺乏方向

路透台北8月4日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘下跌1.4分,因尾盘央行入市调节.受到亚币及台股震荡牵引,外商与出口商买卖力道交错,台币盘中多数时间陷入区间整理,市场目前仍缺乏方向.

汇银人士表示,台股以平高盘开出,加上海外无本金交割远期外汇(NDF)美元兑台币换汇点今早下移,吸引现汇台币多头进场;不过,随着台股转黑且跌幅扩大,以及韩元等亚币回落,又见外商由卖转买美元,及部分进口商的美元买盘浮现.

"在28.9元上方还是有不少出口商,再上去一些,央行也有出来sell(卖美元),"一位本地银行人士称.出口商逢低抛汇意愿浓厚,给予台币不小支撑.

美国经济复苏陷入困境,引发市场猜测是否有推出第三次量化宽松政策(QE3)的可能,市场人士对此表示,若经济持续低迷不振,不排除美国政府会祭出新的刺激举措,但因有通膨和财政压力存在,料刺激规模也不至于太大.

不过,他们也强调,一切还言之过早,国际情势仍充满不确定性,全球股汇市皆陷入震荡整理,市场静待周五美国非农就业数据出炉,给予进一步指引.

交易商预估,台币兑美元明日主要区间先看28.85-28.95元间,料难脱盘整格局.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘暴跌1.65%,报8,317.27点;外资及陆资在台股卖超71.12亿台币,已连续三日卖超,累计金额为294.35亿.[ID:nCT0387358]

新兴汇市中,坡元SGD=与韩元KRW=周四下跌,因投资者日益担忧全球经济放缓,削减了新兴亚洲货币的仓位,且之前日本当局干预汇市阻止日圆升值.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 28.952 28.938 28.835-28.952 28.940 9.36 11.60

TAIFX1

元太外汇经纪公司 28.921 28.890 28.885-28.925 28.885 3.95 5.52

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.010/0.030 0.005/0.020

美元/台币六个月期 -0.230/-0.190 -0.230/-0.200

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