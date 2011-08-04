《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月4日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

美元/日圆:在周一的十字K线後,依旧呈现犹豫不决的走势.美元在目前位于76.25日圆的双低点位置寻获些许支撑,并升破上周尾段屡攻不克的78.10/50日圆水准,现在需要突破79.50/60日圆区域,才能继续迈进,升穿80日圆水准和接近81.00日圆的55日移动均线.

欧元/英镑:尽管上日未跌破0.8700英镑,但欧元依旧脆弱.欧元虽位于0.8800英镑阻力水准下方,但走跌的条件仍俯拾皆是,因此仍有可能进一步下滑.若跌破0.8700英镑,欧元可能下探5月低点0.8610英镑.

欧元/美元:欧元仍在1.4320-1.4343美元的55日移动均线和100日移动均线下方交投,并持续在1.4150美元和略低于1.4185美元处寻获支撑,及7月低点1.3835美元至近期高点1.4535美元涨势的50%回档位.若欧元持续收在这些移动均线水准下方,可能会进一步走弱.若收在1.4185美元下方,并突破1.4150美元水准,将会下探1.4030美元和200周移动均线附近的下一道关键水准.唯有收在1.4340美元上方,才能再次上探本周高点1.4450美元.

纽约 当日 今年来 2010年

0753GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4270 1.4325 -0.38 +6.68 1.3377

美元/日圆 JPY= 79.80 77.04 +3.58 -1.66 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 113.89 110.36 +3.20 +4.87 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7778 0.7693 +1.10 -16.68 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6360 1.6431 -0.43 +4.88 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9667 0.9616 +0.53 -3.01 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0653 1.0764 -1.03 +4.41 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8510 0.8641 -1.52 +9.23 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 85.010 82.930 +2.51 +2.34 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.910 66.570 +2.01 +7.37 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 130.57 126.58 +3.15 +3.09 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2516 1.2453 +0.51 -4.58 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译/审校 王冠中

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