《外汇动态》美元卖单在79.50日圆伺机而待,或将抑制美元涨势

0702GMT---美元/日圆JPY=盘旋于EBS电子盘触及的日高79.48附近,但交易商指称,挂在略高于79.50的庞大卖单,可能抑制美元的涨势.

"我在我的系统上看到大量卖单挂在79.48-52水准附近,"伦敦一交易商表示.

其他市场人士指出,在79.55上方挂有大笔停止单,更多大笔的卖单则在79.60伺机而待.

市场人士表示,美元在79.00上方每5个跳动点就有卖单挂出.(完)

--编译 龚芳;审校 沈以文

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