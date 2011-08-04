〔台湾货币市场〕短率大致持平上日,期初资金宽裕

* 短率持平

* 提存期初资金宽裕

记者 高洁如

路透台北8月4日电---台湾银行间短期利率周四大致持平上日,提存期初期市场资金充沛,且调度馀裕颇大,需求不振,不过资金过剩银行也不愿大幅降价求售,短率大致持平.

市场交易人士表示,明日央行将标售364天期存单,因此维持货币市场的资金宽松是共识.只不过,由于市场对央行仍有升息预期,尽管近期资金宽裕,央行的364天期存单标售应能较上次持平,至小幅提高.

"今天很松,没有电话来借钱,甚至票券商也只有一家打来,没有借他也不要紧,"一公股银行人士称.

央行将于周五(5日)竞标364天期定期存单,金额为1,000亿台币,下周一发行.上个月例行标售时的加权得标利率为1.049%.[ID:nCT0465179]

央行在7月上旬标售的364天期存单加权平均得标利率为1.049%,大致符合市场预期,高标落在1.071%.不过,加权平均利率低于182天期央行存单的1.05%.

本地时间15:36金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.396%,上日在0.379%;区间为0.286-0.760%,上日在0.286-0.760%.

2-7天拆款利率区间在0.379-0.810%,上交易日在0.379-0.810%.至于央行委托大型银行代收隔夜资金利率维持在0.379%.

**短票利率也持平**

短票方面,票券商表示,票量不大,缺口不多,即使银行的买票需求还不弱,但成交量并不大,利率较上日持平.

"今天市场资金有点分配不均,大部分都是有钱的,"一位大型票券商交易员说.

30天期内短票主要利率多集中在0.86%,同上日.

台湾央行今日存单到期金额654亿,存单发行馀额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为1,348亿.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负606亿台币,累计超额准备为1,881亿台币,加计前期1%的超额准备为3,216亿台币.

**公债附买回利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率周四平稳.明有台塑(1301.TW)现金股利发放,市场资金需求浮现,投信端供应呈现小多小缺的状况.

资金调度人士表示,投信、寿险今日见部分赎回,虽然没有出现大幅的资金缺口,但补足仍需花点时间.整体而言,资金情势稳中偏紧.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,与上日同.

交易商并提醒,明日将发放台塑现金股利,金额416.0亿台币.另外,台北富邦金融债与台新金控(2887.TW)公司债也将交割,金额分别为24.5亿与52亿台币.(完)