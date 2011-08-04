《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月4日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

美元/日圆:日本央行干预汇市後,美元/日圆大涨.美元从2月低点76.25日圆反弹,我们维持观点不变.依据艾略特波浪,继续显示此走势终止,不过需要重返79.69日圆,美元才能减轻短期下行压力,周线需收在四年趋势线切入位82.14日圆之上,才会形成反转.

日内支撑在78.05/00日圆,短期目标是5月和6月低点79.57/69日圆.

欧元/美元:走出阳包阴,近期看似有反弹可能.不过当前上涨受云区阻力1.4454美元所限.

欧元在下档受200周移动均线1.4027和200日移动均线1.3938支撑.近期市场陷于盘整,不过我们预计会有上探走势.

只有突破1.4454/1.4580的阻力,才会进一步上涨至1.4694/1.4704.跌破1.4150将瞄准1.4027/00,其下是200日均线1.3936.

美元/瑞郎:在昨日瑞士央行有所行动後,看到美元兑瑞郎走势发出逆转信号.相对强弱指标(RSI)当前超卖,我们预计市场在25年支撑位0.7554/50瑞郎(连接1987年以来低点)前企稳.

涨势将在0.7825和0.7960瑞郎遇到初始阻力,不过需要突破加速下跌趋势线切入位0.8000,才能减轻下行压力.(完)

--编译 田建华;审校 龚芳

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