〔台湾数据〕7月CPI年增率1.32%,低于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月5日电---台湾主计处周五公布,7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.32%,低于路透调查的成长1.90%.
7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.00%,上月修正後为成长3.83%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
7月 6月
CPI(较上年同期) +1.32 +1.93
路透调查(较上年同期) +1.90 --
CPI(较上月,经季节调整) -0.13 +0.08
核心CPI(较上年同期) +1.11 +1.23
WPI(较上年同期) +4.00 +3.83*
注:*代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)
参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]
--采访 董永年; 撰写 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选