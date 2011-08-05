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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 16:10 BJT

〔台湾数据〕7月CPI年增率1.32%,低于市场预期

路透台北8月5日电---台湾主计处周五公布,7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.32%,低于路透调查的成长1.90%.

7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.00%,上月修正後为成长3.83%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

7月 6月

CPI(较上年同期) +1.32 +1.93

路透调查(较上年同期) +1.90 --

CPI(较上月,经季节调整) -0.13 +0.08

核心CPI(较上年同期) +1.11 +1.23

WPI(较上年同期) +4.00 +3.83*

注:*代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 董永年; 撰写 张雅菁; 审校 丁淑琴/杨淑祯

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