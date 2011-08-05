《即时观点4》台湾7月CPI年增率1.32%低于预期,央行升息步调待观察

路透台北8月5日电---台湾主计处周五公布,7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.32%,低于路透调查的成长1.90%.

7月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期成长4.00%,上月修正後为成长3.83%.

参看图表,请点选(link.reuters.com/hys92s).

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

7月 6月

CPI(较上年同期) +1.32 +1.93

路透调查(较上年同期) +1.90 --

CPI(较上月,经季节调整) -0.13 +0.08

核心CPI(较上年同期) +1.11 +1.23

WPI(较上年同期) +4.00 +3.83*

注:*代表修正後数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

**市场评论**

宝华综合经济研究院资深策略分析师程裕城:

我不觉得上个月CPI有何意外.台湾CPI在1-2%的区间里变化是正常的.我认为未来几个月会在1.5%附近.

中国的CPI预期将会趋于稳定,油价可能因为总体经济疑虑而明显下跌,台湾CPI走低的机会可能提高.不过,因为实质利率比零高不了多少,央行还是有升息的空间.

ACTION ECONOMICS驻新加坡经济分析师DAVID COHEN:

台币走升对于抑制通膨压力有所助益.台湾经济成长看来还是稳健.这只是成长速度在降温的另一讯息.

这可能让央行可以静观其变.我认为之前的升息比较是像徵性且渐近的.台湾央行可能还是会想要持续逐步升息,不过离下次央行会议(9月底)还有一段时间,在那之前我们还要再观察.

花旗银行首席经济学家 郑贞茂:

CPI低于预期是因为水果价格下跌,不过从核心CPI来看,我相信物价还是在温和上升趋势的范围.

8月看来CPI可能受到台风与其他季节因素,及油价走软的影响.外部需求还是强劲,我们的可支配收入在改善中.

兆丰国际证券分析师 李志安:

相较于上月有端午节赠送礼金造成支出增加等影响,7月的季节性因素影响较小,尤其目前为止没有台风来袭,蔬菜价格较为稳定,亦使得CPI数据偏低.至于WPI数据,则受到国际商品价格微升、台币微贬所影响,跟去年同期相比上涨.

预估8月CPI数据,台币虽然略为贬值,但国际能源、商品价格下降,物价走势较为和缓,加上全球有二次衰退等疑虑,物价推升力道减弱,通货膨胀应不至于往上提升.在此条件的考量下,预估台湾央行将重新考量调整升息的步调.

**市场反应**

--CPI数据在台湾汇市收盘前公布.台币兑美元TWD=TP收盘贬7.3分至29.025台币

--台股加权股价指数.TWII收盘大跌5.58%,报7,853.13点.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾去年全年CPI年增率为0.96%,主计处最新预估,将全年通胀率预估从最初的2.10%调低至1.89%.台湾中央银行6月底决议升息半码(0.125个百分点),重贴现率升至1.875%的2009年1月以来的高位.

--主计处最新预估,今年经济成长率5.01%.台湾今年海关出口金额预估年增率将达15.33%;进口年增率将达15.89%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

参看台湾消费者物价指数新闻,请点选[TW/CPICN]

参看台湾进出口数据新闻,请点选[TW/TRDCN]

参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN]